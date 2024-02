Aéronautique : des leaders de l'industrie coopèrent pour renforcer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement

(Boursier.com) — Des dirigeants de l'industrie aéronautique des Etats-Unis et d'Europe ont annoncé la mise en place d'une coopération visant à empêcher l'entrée de pièces falsifiées dans la chaîne d'approvisionnement et à renforcer son intégrité.

Les membres fondateurs de l'Aviation Supply Chain Integrity Cooperation (coopération pour l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation) comprennent des dirigeants d'Airbus, American Airlines, Boeing, Delta Air Lines, GE Aerospace, Safran, Standard Aero et United Airlines.

Robert Sumwalt (ancien président du National Transportation Safety Board) et John Porcari, (ancien secrétaire adjoint aux transports des Etats-Unis) en seront les co-présidents.

La mise en place de la coopération s'appuie sur les actions rapides et décisives menées l'année dernière par CFM International et ses sociétés mères, GE Aerospace et Safran Aircraft Engines, lorsqu'AOG Technics a vendu des pièces de moteur accompagnés de documents falsifiés. Bien qu'un examen approfondi ait révélé que moins de 1% des moteurs CFM étaient concernés et que la plupart des pièces impliquées étaient des éléments non numérotés comme des boulons, des rondelles et des bagues, la coalition examinera de manière plus large la prévention de futures actions similaires.

La coopération a commencé son travail ce mois-ci, en lançant une analyse de 90 jours pour déterminer les possibilités de renforcer les opérations existantes de la chaîne d'approvisionnement. Ce travail constituera la base d'un rapport complet contenant des recommandations afin de garantir le respect des normes de sécurité et d'empêcher l'introduction de pièces aéronautiques non approuvées dans la chaîne d'approvisionnement. L'approche de la coopération couvre l'ensemble de l'industrie, en s'appuyant entre autres sur l'expertise des fabricants, des compagnies aériennes et des ateliers MRO. Ce rapport est attendu plus tard dans l'année.