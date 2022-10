Aéronautique : Airbus et Safran relèvent leurs objectifs, merci le dollar

(Boursier.com) — Outre Danone, Airbus (+2,6%) et Safran (+2,5%) gagnent également du terrain sur le CAC40 après la publication de leurs résultats trimestriels. Le géant de l'aéronautique a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour 2022 (de 3,5 à 4,5 MdsE) en raison de la vigueur du dollar et a réaffirmé ses objectifs de livraison et de production, tout en retardant de quelques mois la mise en service de son nouveau monocouloir, l'A321XLR. L'avionneur, qui a réitéré son objectif de 700 livraisons d'appareils commerciaux pour l'année, a dégagé un Ebit ajusté en hausse de 26% à 836 millions d'euros (920,5 ME de consensus) au troisième trimestre, pour des revenus en progression de 27% à 13,31 milliards d'euros (13,18 MdsE attendus).

Airbus devra expédier en moyenne 88 avions par mois d'ici la fin 2022 pour atteindre sa guidance, un chiffre qui apparaît élevé bien que la production s'accélère généralement au cours des derniers mois de l'année. Les livraisons ont atteint 437 unités au cours des neuf premiers mois de l'exercice.

Airbus reports Nine-Month (9m) 2022 results https://t.co/BvctbwXCHs pic.twitter.com/E53beQlAk4 — Airbus Newsroom (@AirbusPRESS), via Twitter

"Nous préférerions avoir une année plus linéaire en termes de livraisons", a commenté Guillaume Faury. "Cela représente un défi, mais nous pensons qu'il est atteignable". Le patron d'Airbus a également admis que la chaîne d'approvisionnement "demeure fragile en raison de l'impact cumulé de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique et des tensions pesant sur le marché de l'emploi... Il faudra attendre au moins jusqu'à la mi-2023 pour que la situation se normalise".

Les analystes restent positifs

La forte surperformance du titre depuis le CMD (+10,3% vs Stoxx 600) peut laisser penser que cette publication a largement été jouée, mais Oddo BHF estime que la force de la génération de FCF fera plus que compenser le 'raté' au niveau de l'EBIT, notamment puisque le T3 est le trimestre le plus faible en volume (ce qui limite l'importance de cet 'échec'). Le courtier réitère son avis 'surperformance' et sa cible de 132 euros. Le consensus apparaît désormais largement ajusté à court et moyen terme, ce qui ouvre la voie à une dynamique de révisions à la hausse, ajoute l'analyste.

Stifel souligne de son côté qu'il reste encore 38% des livraisons de l'exercice à effectuer au quatrième trimestre, mais ce n'est pas nouveau, et Airbus a atteint le niveau requis de 263 lors de chacun des trois derniers mois de 2017,2018 et 2019. Le courtier continue à s'attendre à ce que la reprise du trafic aérien, la volonté des compagnies aériennes de décarboniser leurs flottes et la popularité de l'A320neo génèrent de fortes commandes, des taux de production plus élevés et une croissance des bénéfices. Il réitère ainsi sa recommandation 'achat' et sa cible d 135 euros.

La force du dollar dope aussi les résultats de Safran

Tout comme Airbus, Safran bénéficie de la vigueur du billet vert. De quoi aussi lui permettre de rehausser sa guidance annuelle de chiffre d'affaires et de cash-flow libre. Le motoriste et équipementier, qui anticipait un chiffre d'affaires compris entre 18,2 et 18,4 MdsE en 2022, s'attend désormais à ce qu'il se situe autour de 19 MdsE. Il table également sur une génération de cash-flow libre supérieure à 2,4 milliards d'euros, contre 2,4 MdsE précédemment. Il a toutefois prévenu que la progression de son portefeuille de couverture aurait un effet dilutif sur la marge opérationnelle. Au troisième trimestre, Safran a vu son chiffre d'affaires grimper de 29,9% (+17,9% en organique) à 4,85 MdsE, grâce notamment aux activités Propulsion et Aircraft Interiors. Un niveau nettement supérieur aux attentes des analystes.

"La forte dynamique commerciale se poursuit dans un contexte de perturbation persistante de la chaîne d'approvisionnement et de hausse de l'inflation que nous gérons avec une attention accrue sur les prix et des efforts continus sur la performance opérationnelle", a souligné le groupe.

Berenberg ('achat') affirme que les ventes sont "confortablement en avance" sur les estimations, tirées par une croissance du marché secondaire civil meilleure que prévu. Dans l'ensemble, ce trimestre se traduira par des mises à niveau d'environ +5% du consensus. Oddo BHF réitère son avis 'surperformance' après ce 'solide' trimestre. Dans son univers, le broker considère que Safran offre le plus fort pouvoir de fixation des prix grâce à son exposition significative aux contrats T&M. Le titre offre un taux de croissance annuel moyen du bénéfice par action de 23,6% sur la période 2022-2025 et des FCF nets cumulés de 10,6 milliards d'euros, dont une grande partie devrait être reversée aux actionnaires.