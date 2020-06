Aérien : Wizz Air ouvre 3 nouvelles bases

(Boursier.com) — Wizz Air profite de la crise pour étendre son empreinte en Europe de l'Est. La compagnie à bas coûts annonce ce matin l'ouverture de trois nouvelles bases, en Allemagne, Roumanie et Russie ainsi que le renforcement de sa présence à Belgrade, en Serbie. Le transporteur va déployer sept appareils sur ces bases et ouvrir 44 nouvelles lignes.