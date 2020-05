Aérien : Virgin Atlantic va supprimer un tiers de ses effectifs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après British Airways et Ryanair, Virgin Atlantic va sabrer dans ses effectifs. La compagnie aérienne détenue majoritairement par le groupe Virgin de Sir Richard Branson va supprimer plus de 3.100 emplois, soit plus du tiers de ses équipes afin de faire face à la crise. Virgin va également cesser ses activités de longue date à l'aéroport londonien Gatwick et retirer les sept Boeing 747 de sa flotte.

Shai Weiss, PDG de Virgin Atlantic, a commenté : "Nous avons affronté de nombreuses tempêtes depuis notre premier vol il y a 36 ans, mais aucune n'a été aussi dévastatrice que celle de Covid-19 et les pertes de vies et de moyens de subsistance qui en ont découlé pour tant de personnes. "Toutefois, pour sauvegarder notre avenir et faire émerger une entreprise durablement rentable, il est temps de prendre de nouvelles mesures pour réduire nos coûts, préserver notre trésorerie et protéger le plus grand nombre d'emplois possible. Il est crucial que nous retrouvions la rentabilité en 2021. Pour cela, il faudra prendre des mesures pour remodeler et redimensionner Virgin Atlantic en fonction de la demande, tout en gardant toujours nos employés et nos clients au coeur de tout ce que nous faisons".