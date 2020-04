Aérien : Swiss et Edelweiss obtiennent le soutien du gouvernement suisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Swiss International Air Lines et Edelweiss, qui font partie du groupe Lufthansa, vont bénéficier de 1,275 milliard de francs de prêts garantis par l'Etat helvétique pour traverser la crise actuelle. "Les fonds garantis par la Confédération pourront être utilisés exclusivement pour les infrastructures suisses (pas de sorties vers les sociétés mères à l'étranger), et les fonds générés à l'avenir devront être utilisés en priorité pour rembourser les aides (aucune distribution de dividendes et pas de restitutions ou de transferts au sein d'un groupe avant le remboursement intégral des prêts)", précise la Confédération helvétique. Elle ajoute qu'une participation au capital de Swiss ou d'Edelweiss n'est pas envisagée, car le succès de Swiss et d'Edelweiss est essentiellement lié à leur forte intégration dans le groupe Lufthansa. Cependant, les actions de Swiss et d'Edelweiss serviront à garantir les prêts.

Par ailleurs, compte tenu de la persistance des restrictions de voyage, Swiss prolongera son programme de vols minimum jusqu'au 31 mai. Le transporteur propose 28 vols hebdomadaires, ce qui représente environ 3% de son plan de vols initial.