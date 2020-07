Aérien : nouveau mois compliqué pour Ryanair et Wizz Air

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — -99,6% en avril, -99,5% en mai et -97% en juin. Telle est l'évolution du trafic de la plus importante compagnie à bas coûts en Europe. Ryanair a transporté 400.000 personnes le mois dernier via 2.800 vols contre 79.600 prévus avant la crise pour la période.

[GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB], autre gros transporteur low-cost en Europe, a de son côté enregistré une chute de son trafic de 86,1% en juin avec 502.253 passagers. Les capacités ont été réduites de trois quarts alors que le coefficient d'occupation a diminué de 42,8 points à 52,2%.