Aérien : les actions des compagnies US plongent, Warren Buffett a vendu

(Boursier.com) — Les compagnies aériennes ont subi de lourds dégagements lundi à Wall Street, après que Warren Buffett a fait savoir que sa firme Berkshire Hathaway avait vendu l'ensemble de ses participations dans ce secteur, particulièrement affecté par la crise du coronavirus.

Le fonds coté U.S. Global Jets a fini en perte de 4,3%. Dans le détail, Southwest Airlines a plongé de 5,7% (et perd 48% depuis le début de l'année), United Airlines a lâché 5,1% (-71% depuis le début 2020), Delta Air Lines a chuté de 6,4% (et -61% depuis le début 2020) et American Airlines a plongé de 7,7% (et -65% depuis le début 2020). L'action Berkshire Hatrhaway a perdu 2,5% lundi, terminant à 267.080$, ce qui porte son recul à 21% depuis le début de l'année.

Samedi, lors d'une assemblée générale virtuelle avec les actionnaires de sa société d'investissement Berkshire Hathaway, Warren Buffett a reconnu une de ses rares erreurs : "Le monde a changé pour les compagnies aériennes. Il s'est avéré que je me suis trompé sur cette activité à cause de quelque chose qui n'était en aucun cas la faute de quatre excellents dirigeants", a indiqué le milliardaire américain, soulignant qu'il n'y avait "aucune joie" à gérer ces compagnies en ce moment.

Perte nette proche de 50 Mds$ au 1er trimestre pour Berkshire Hathaway

Ce mauvais timing aura coûté des centaines de millions de dollars au milliardaire, qui était jusqu'à présent un gros actionnaire de Delta Air Lines (un peu plus de 11%), American Airlines (10%), Southwest Airlines (un peu moins de 10%) et d'United Airlines (près de 9%).

Si on ignore précisément l'ampleur des pertes de Berkshire Hathaway liées aux compagnies aériennes, le groupe a publié samedi des résultats très affectés par la crise du Covid-19. Le groupe a ainsi affiché une perte nette de près de 50 milliards de dollars sur le 1er trimestre, du fait essentiellement de la chute de la valeur de ses participations. La perte nette s'élève ainsi à 49,7 Mds$ (30,653$ par action de Classe A). Un an plus tôt, le groupe de l'"Oracle d'Omaha" avait dégagé un bénéfice net de 21,7 Mds$.