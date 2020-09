Aérien : le secteur tangue à Wall Street

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — A contre-courant de la tendance générale, le secteur aérien est sous pression à Wall Street. American Airlines décroche de plus de 5%, Delta Air Lines perd 3% et United Airlines recule de 4%. Il faut dire que les derniers commentaires des dirigeants des grandes compagnies ne portent guère à l'optimisme. Le directeur financier d'America a ainsi indiqué qu'il cherche à obtenir davantage d'argent auprès du Département au Trésor et la compagnie est également en pourparlers avec Boeing pour repousser la livraison de 18 B737 MAX. Si le groupe observe une légère amélioration de la demande, il note qu'il est trop tôt pour savoir si cette reprise est durable. Enfin, alors que les capacités étaient 60% inférieures en août et septembre à leur niveau de 2019, il vise une baisse de 50% au quatrième trimestre.

United Airlines prévoit pour sa part des capacités en repli de 70% environ sur le troisième trimestre, en glissement annuel, contre -65% auparavant attendu. Il remarque tout de même une modeste amélioration dans les vols de loisir aux USA et sur certaines destinations courtes. La compagnie s'attend désormais à une baisse de 85% de ses recettes passagers, contre -83% annoncé précédemment. United a par ailleurs réitéré qu'elle brûlera 25 millions de dollars par jour au cours du troisième trimestre mais qu'elle disposera de 18 milliards de dollars de liquidités à la fin du mois de septembre.

Chez Delta, on note également une légère hausse de la demande 'loisir' mais celle-ci reste très volatile. Le partenaire d'Air France KLM brûle toujours environ 27 M$ de cash par jour après avoir brûlé jusqu'à 100 M$ par jour au début de la pandémie en mars.