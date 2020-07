Aérien : la reprise sera plus lente qu'espéré précédemment selon l'IATA

Aérien : la reprise sera plus lente qu'espéré précédemment selon l'IATA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le trafic aérien tourne toujours au ralenti. Preuve en est, selon les données de l'IATA (Association internationale du transport aérien), le trafic mondial a chuté de 86,5% en juin par rapport à l'an passé. Le coefficient d'occupation des avions a atteint 62,9% pour les vols domestiques et seulement 38,9% pour les vols internationaux. Autre mauvaise nouvelle, la demande est plus faible que prévue et la reprise sera ainsi plus lente qu'espérée au second semestre.

Résultat, l'IATA anticipe désormais une baisse de 63% du trafic en 2020 contre 55% précédemment. Pour l'an prochain, le trafic pourrait être encore inférieur de 36% au niveau de 2019 tandis que les compagnies ne devraient pas renouer avec leur trafic de l'an dernier avant 2024, et non plus 2023 comme espéré jusqu'ici.