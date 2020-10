Aérien : L'OMT et IATA ont signé un accord

(Boursier.com) — L 'OMT et IATA ont signé un accord afin de travailler au rétablissement de la confiance à l'égard de l'aviation internationale. En prévision du sommet du G20 des plus grandes économies mondiales, lequel prévoit un débat spécialement consacré au tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a ainsi bouclé un mémorandum d'accord avec l'Association du transport aérien international (IATA), les deux parties oeuvrant de concert pour faire redémarrer le tourisme mondial.

Ce nouvel accord, illustrant la position privilégiée de l'OMT de passerelle entre le système des Nations Unies et le secteur privé, sera axé sur le renforcement de la confiance des consommateurs envers les voyages et sur la place de la durabilité au coeur du redressement et de la croissance future.

Depuis le début de la crise actuelle, l'OMT a pris la tête des efforts ciblant le facteur clé d'une reprise réussie du tourisme. Cet accord avec l'association professionnelle mondiale du secteur de l'aviation s'appuie sur le travail accompli et approfondit la collaboration existante entre les deux organisations en vue de poursuivre les efforts de rétablissement de la confiance des voyageurs...

Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a commenté : "Le transport aérien est une composante essentielle du tourisme mondial. Dans le cadre de ce partenariat entre l'OMT et IATA, nous travaillerons en étroite relation pour accroître la confiance envers les voyages en avion et le tourisme en général. L'OMT s'appuiera sur ses compétences spécialisées en matière d'innovation et sa position de trait d'union entre les dirigeants des secteurs public et privé pour contribuer à la reprise de l'aviation."