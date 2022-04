Aérien : JetBlue fait une offre de 3,6 Mds$ sur Spirit Airlines

(Boursier.com) — La compagnie américaine à bas coûts JetBlue a annoncé mardi soir avoir fait une offre non sollicitée, d'un montant de 3,6 milliards de dollars en cash sur son compatriote Spirit Airlines, déjà en cours de rapprochement avec Frontier Group.

A Wall Street, le cours de Spirit Airlines a bondi mardi de 22,4% à 26,92$ avant d'être suspendu, suite à des informations du 'New York Times' évoquant cette possible offre de JetBlue (-7% en clôture). Ce dernier a donc confirmé ces informations après la clôture de la Bourse de New York, et a précisé faire une offre à 100% en numéraire à 33$ par action aux actionnaires de Spirit.

L'offre de JetBlue pourrait contrarier le projet de rapprochement amical entre Frontier Group Holdings et Spirit. L'offre de Frontier valorise Spirit à 24,93$ par action à la clôture de mardi. Frontier propose 1,9126 actions et 2,13$ en cash pour chaque action Spirit.

JetBlue a indiqué que si son offre en cash à 33$ par action est acceptée, l'opération permettrait de générer entre 600 à 700 millions de dollars de synergies nettes par an et de créer une compagnie aérienne avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11,9 milliards de dollars sur la base des revenus de 2019.

Selon la chaîne 'CNBC', Spirit a réagi mardi soir en indiquant que son conseil d'administration "évaluait" l'offre de JetBlue, et qu'il agirait "selon les meilleurs intérêts de Spirit et de ses actionnaires".

Consolidation après deux années de crise du Covid-19

Spirit Airlines et Frontier Airlines ont annoncé le 7 février dernier un projet de fusion en vue de créer la plus importante compagnie ultra low-cost du pays et le cinquième transporteur des Etats-Unis. L'opération est en cours d'examen par le département américain de la Justice, qui doit examiner tout projet de fusion dans l'aérien.

Les titres du secteur aérien ont subi de plein fouet la chute du trafic aérien durant la pandémie de coronavirus, qui a débuté en mars 2020. La reprise du trafic qui s'est accélérée ces derniers mois s'est accompagnée d'un mouvement de concentration, les compagnies étant contraintes de s'adapter à des conditions économiques compliquées par l'inflation, qui renchérit les coûts des carburants et par la pénurie de main d'oeuvre, qui renchérit les coûts salariaux.