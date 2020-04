Aérien : Icelandair supprime 2.000 emplois

Aérien : Icelandair supprime 2.000 emplois







Crédit photo © Société Airbus SAS

(Boursier.com) — SAS ce matin, Icelandair cet après-midi. Les annonces sociales commencent à s'accumuler dans le ciel européen. Après que la compagnie scandinave eut annoncé qu'elle allait supprimer jusqu'à 5.000 emplois, soit environ 40% de ses effectifs, le transporteur islandais vient d'indiquer qu'il allait éliminer 2.000 postes, soit plus de 40% de ses équipes. Ces suppressions d'emplois toucheront toutes les divisions de l'entreprise, bien que les rôles directement liés à la production, tels que les équipages, la maintenance et les opérations au sol soient les plus touchés. La majorité des employés restants continueront à travailler à temps partiel, tandis que ceux qui travaillent à temps plein verront leur salaire réduit.

"Les opérations de base indispensables sont sécurisées afin de maintenir la flexibilité nécessaire à une expansion rapide de l'entreprise lorsque les marchés commenceront à se redresser", explique le transporteur basé à Reykjavik.

Comme la plupart des compagnies européennes, Icelandair a été contraint d'annuler la quasi-totalité de son programme de vols en raison de la pandémie de Covid-19.