Aérien : chute du trafic de plus de 97% pour Ryanair et Wizz Air en avril

Aérien : chute du trafic de plus de 97% pour Ryanair et Wizz Air en avril







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair et Wizz Air, deux des grandes compagnies à bas-coûts européennes, ont dévoilé, sans surprise, un effondrement de leur trafic le mois dernier. Le groupe irlandais a transporté seulement 40.000 personnes en avril, soit 99,6% de moins que l'an passé à la même époque ! Ryanair a effectué 600 vols réguliers (contre 75.501 initialement prévu), y compris un certain nombre de vols de rapatriement et médicaux pour le compte de divers gouvernements de l'UE. En raison des multiples interdictions et restrictions de vol imposées par les Etats européens, Ryanair s'attend également à un trafic minimal pendant les mois de mai et juin.

Wizz Air, qui a de son côté annoncé la reprise de certains vols au départ de Vienne et de Londres Luton depuis le 1er mai, a vu son trafic plonger de 97,6% le mois passé avec 78.389 passagers accueillis dans ses avions. La compagnie spécialisée sur l'Europe de l'Est espère toujours lancer sa filiale à bas prix, Wizz Air Abu Dhabi, dans les prochaines semaines, les premiers vols au départ de Budapest et de Bucarest devant débuter en juin.