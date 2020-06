Aérien : British Airways, easyJet et Ryanair remontés contre le gouvernement britannique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vent debout contre l'administration de Boris Johnson ! Les trois principales compagnies aériennes présentes au Royaume-Uni menacent de poursuivre le gouvernement britannique à la suite d'une nouvelle politique imposant un isolement de 14 jours à la plupart des passagers arrivant sur son sol à bord d'un vol international. Selon British Airways (IAG), easyJet et Ryanair, cette mesure, qui entre en vigueur ce lundi, est inefficace pour freiner la pandémie de Covid-19 et menace de détruire des milliers d'emplois. "L'effet est d'établir une restriction totalement injustifiée et disproportionnée pour les personnes se rendant en Angleterre (et sans doute au Royaume-Uni) et signifiera inévitablement qu'il y aura très peu d'augmentation du nombre de personnes quittant le pays et y entrant", peut-on lire dans la lettre commune rédigée par les trois transporteurs.

Prié de dire si Ryanair annulerait ses vols en juillet et en août en cas de maintien de la mesure, Michael O'Leary a répondu: "Non, car les vols sont essentiellement au départ du Royaume-Uni. Les Britanniques ignorent cette (mesure) de quarantaine, ils savent que c'est n'importe quoi... Ryanair exploitera un millier de vols quotidiens vers de nombreuses destinations au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce à compter du 1er juillet (...)".

Willie Walsh, le directeur général d'IAG, a de son côté déclaré que le secteur aérien n'avait pas été consulté avant la création de cette mesure et qu'un recours juridique était à l'étude.