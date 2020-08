Aérien : Barfield entre sur le marché de la maintenance de drones

Crédit photo © AFI KLM E&M - Barfield

(Boursier.com) — Barfield Inc, filiale d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) dans les Amériques, est désormais un centre de réparation approuvée par Robotic Skies pour la réparation d'équipements d'aéronefs sans pilote (UAS) à Louisville (Kentucky). Robotic Skies capitalise sur les 75 années d'expérience de Barfield dans la réparation d'équipements avion pour s'adapter à l'industrie commerciale des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS - Unmanned Aircraft Systems) avec le même niveau de haute performance.