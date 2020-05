Aérien : Avianca, deuxième compagnie d'Amérique latine, fait faillite

(Boursier.com) — La taille supérieure. Après la faillite de quelques petites compagnies, c'est cette fois Avianca qui est emportée par la crise du Covid-19. Dans une situation déjà tendue avec l'apparition de la pandémie de coronavirus, la seconde compagnie sud-américaine derrière Latam a été contrainte de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des Etats-Unis auprès d'un tribunal à New York. Créée en 1919, la société colombienne est la deuxième plus ancienne compagnie du monde après KLM. Son passif atteint près de 10 milliards de dollars.

"Avianca est confrontée à la crise la plus difficile de son histoire centenaire, alors que nous subissons les effets de la pandémie de Covid-19", a déclaré Anko van der Werff, directeur général de l'entreprise. "Entrer dans ce processus est une étape nécessaire pour relever nos défis financiers".

Avianca a transporté plus de 30 millions de passagers l'année dernière vers 76 destinations dans 27 pays d'Amérique et d'Europe. Elle a généré des revenus de 4,6 milliards de dollars en 2019 et emploie près de 21.000 personnes, dont la plupart ont été mises à pied en raison du coronavirus. Avianca, dont les revenus ont chuté de plus de 80% depuis la mi-mars, a souligné que 88 % des pays dans lesquels elle opère ont imposé des restrictions totales ou partielles sur le transport aérien.

Cette annonce pourrait avoir des répercussions dans l'ensemble de l'industrie dans la mesure où Avianca compte plusieurs grands groupes aéronautiques parmi ses créanciers, dont General Electric CMF International ou encore Rolls Royce.