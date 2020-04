Aérien : Air Mauritius en cessation de paiements

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — 24 heures après Virgin Australia, Air Mauritius se place à son tour sous 'administration volontaire'. La décision a été prise par le conseil d'administration ce mercredi. "Malheureusement, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières dans tous nos marchés, et l'arrêt de tous les vols internationaux et domestiques dans une crise sans précédent ont mené à l'érosion complet des revenus de la compagnie". Dans ces conditions, le transporteur qui sera incapable d'honorer ses engagements financiers dans un futur prévisible, a pris la décision de se placer sous administration volontaire " afin de protéger les intérêts de la compagnie et ceux des parties prenantes".