Aelis Farma renforce sa direction

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Aelis Farma renforce son équipe de direction avec la nomination d'Arsène Guekam au poste de Chief Corporate Development Officer (CDO).

En tant que Chief Corporate Development Officer, Arsène Guekam sera chargé de piloter et de superviser la stratégie de développement de la société, notamment en identifiant et en évaluant de nouvelles opportunités de croissance, en favorisant les partenariats stratégiques et en renforçant les relations avec les investisseurs.

Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la Santé (biotech/medtech) et du secteur financier, Arsène Guekam apporte à Aelis Farma une expertise incontournable dans ces domaines. Avant de rejoindre Aelis Farma, Arsène Guekam a été Senior Analyst, Responsable de la recherche Biotech au sein du bureau de Kepler Cheuvreux puis Co-Responsable de la Recherche Healthcare. "Sa vaste expérience des marchés financiers et dans l'analyse des tendances sectorielles, combinée à sa compréhension approfondie des enjeux de l'industrie biotechnologique, en font un atout exceptionnel pour Aelis Farma", commente Aelis Farma.