Aelis Farma : participera à la conférence Addiction 2022 en Sardaigne

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Aelis Farma participera en qualité d'intervenant à la conférence internationale Addiction 2022 qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2022 en Sardaigne. Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, donnera le 26 septembre 2022 la conférence plénière d'ouverture du congrès Addiction 2022 qui aura pour titre : "Liaisons dangereuses : Comment une théorie générale de l'addiction a engendré le développement d'une nouvelle classe pharmacologique". La présentation portera notamment sur la découverte, le mécanisme d'action et les effets de la nouvelle classe pharmacologique développée par Aelis Farma, les CB1-SSi, et plus particulièrement sur le premier candidat-médicament de cette classe, AEF0117, qui cible les troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose).

"Nous sommes reconnaissants de l'honneur que la communauté scientifique internationale spécialisée dans le domaine des addictions nous fait en nous invitant à donner cette conférence plénière. C'est pour nous une grande fierté de présenter notre nouvelle classe pharmacologique, les CB1-SSi, et notre candidat-médicament le plus avancé, AEF0117, à un parterre de scientifiques si prestigieux qui nous montrent ainsi leur intérêt pour la nouvelle classe de médicaments développés par Aelis Farma et de façon plus générale pour l'addiction au cannabis. AEF0117 a montré des résultats d'activité positifs lors d'une étude de phase 2a et poursuit son évaluation sur une population plus large dans une étude de phase 2b aux Etats-Unis, pays particulièrement touché par ce type d'addictions", a déclaré Pier Vincenzo Piazza.