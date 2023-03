Aelis Farma : participe à la Journée Mondiale de la Trisomie 21

(Boursier.com) — Aelis Farma participe à deux symposiums scientifiques à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21.

Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, est intervenu le 18 mars lors du Colloque de la 18ème Journée mondiale de la Trisomie 21, organisé par l'AFRT (Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21), sur le thème des " Pistes pharmacologiques actuelles ", et a présenté à cette occasion les avancées de AEF0217 qui cible les troubles cognitifs associés à la trisomie 21.

Le second symposium ICOD (Improving Cognition in Down Syndrome), qui se tient à l'hôpital universitaire de la Princesa (Madrid), est spécifiquement dédié à accroître les connaissances sur les approches thérapeutiques innovantes des déficits cognitifs des personnes avec une trisomie 21 et à promouvoir leur participation dans les études cliniques ciblant ces troubles. Le symposium permettra également des échanges entre les familles, les associations de personnes avec une trisomie 21, et les cliniciens afin de promouvoir la recherche dans ce domaine.

"Notre participation à ces deux évènements témoigne de notre fort engagement auprès des familles et des personnes avec une trisomie 21 à développer un traitement pour les déficits cognitifs associés à cette condition génétique", déclare Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, qui ajoute : "A cette occasion, nous avons été ravis de faire part des avancées de notre candidat-médicament AEF0217, actuellement en étude clinique de phase 1/2 qui devrait se terminer pour la fin 2023. Cette étude vise principalement à confirmer la bonne sécurité et absorption de AEF0217, déjà démontrées chez les volontaires sains, chez des personnes avec une trisomie 21 et pourrait aussi fournir les premières indications sur l'activité de AEF0217 comme traitement des déficits cognitifs. En cas de résultats favorables, il s'agirait d'une formidable avancée dans le développement d'un traitement prometteur qui pourrait améliorer considérablement la qualité de vie des personnes avec une trisomie 21, et peut-être ouvrir la voie au traitement d'autres déficits cognitifs du neurodéveloppement".