Aelis Farma : Le résultat net ressort en perte de -1.633 KE pour le 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Aelis Farma a enregistré des produits des activités ordinaires de 5,7 ME.

Les frais généraux et administratifs au 30 juin 2023 s'établissent à 992 KE, soit une baisse de 808 KE par rapport au 30 juin 2022. Cette diminution porte essentiellement sur les autres achats et charges externes, qui incluaient en 2022 des coûts liés à l'introduction en bourse de la Société non imputés sur la prime d'émission (700 KE).

Le résultat opérationnel au 30 juin 2023 ressort ainsi en perte de -2.442 KE, contre -4.642 KE au 30 juin 2022. Cette évolution s'explique principalement par :

le rythme de reconnaissance du chiffre d'affaires lié à l'accord d'option de licence avec Indivior PLC, basé sur l'avancement des coûts de la phase 2b de AEF0117, durant le premier semestre 2023. 1 990 KE avaient été reconnus au premier semestre 2022 ;

les coûts associés à l'introduction en bourse de la Société au premier semestre 2022.

Le résultat financier ressort en bénéfice de 813 KE au 30 juin 2023 contre une perte de -5.710 KE au 30 juin 2022. Il est principalement constitué du produit financier reconnu au moment du règlement des opérations de Recherche et Développement, qui faisaient l'objet d'une auto-couverture en dollar. Au 30 juin 2022, une charge financière non-cash liée à la conversion des obligations convertibles à la date d'introduction en bourse d'Aelis Farma avait été reconnue.

Le résultat net ressort en perte de -1.633 KE pour le 1er semestre 2023, contre une perte de -10.352 KE pour la période correspondante en 2022.

La structure financière d'Aelis Farma reste solide à la fin du premier semestre 2023 avec un niveau de trésorerie net à 21.145 KE. La consommation de trésorerie de la Société est en ligne avec ses prévisions et l'avancement de son programme de recherche et développement.

Aelis Farma estime que son niveau de trésorerie actuel permet, selon ses prévisions, de financer son développement, conformément à la stratégie présentée durant l'introduction en bourse au moins jusqu'à fin 2025.