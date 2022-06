Aelis Farma : l'Assemblée générale se tiendra à Bordeaux

(Boursier.com) — Aelis Farma informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière que l'Assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le mardi 28 juin à 14h, au Centre Broca Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces légales Obligatoires (BALO).

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance, avant l'Assemblée générale : soit en adressant une procuration à la société ; soit en votant par correspondance.

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur simple demande auprès de la société, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la société rubrique Investisseurs/ Assemblées générales.

En raison des incertitudes résultant du contexte actuel lié à l'épidémie de Covid-19, la société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'assemblée générale. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique du site internet de la Société dédiée aux Assemblées générales.