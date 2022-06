Aelis Farma : inclusion du 1er patient d'une étude de phase 2b dans le traitement de l'addiction au cannabis

(Boursier.com) — Aelis Farma, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce le recrutement du 1er patient de l'étude de phase 2b avec AEF0117 dans le traitement des troubles liés à l'usage du cannabis, la définition médicale actuelle de l'addiction au cannabis. AEF0117 est le premier représentant d'une nouvelle classe de médicaments propriétaires développée par Aelis Farma, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 (les CB1-SSi). Le CB1 est le principal récepteur du système endocannabinoïde et l'un des récepteurs à neurotransmetteurs les plus exprimés dans le cerveau. Ce récepteur est impliqué dans la régulation de plusieurs fonctions cérébrales, et il est également la cible principale de la substance active du cannabis, le THC. Les CB1-SSi, en reproduisant un mécanisme de défense naturel du cerveau découvert récemment, ont le potentiel de traiter diverses pathologies cérébrales sans perturber le fonctionnement normal du cerveau et le comportement.

L'essai clinique de phase 2b vise à démontrer l'efficacité d'AEF0117 dans le traitement des effets néfastes de l'usage du cannabis. L'étude devrait inclure environ 330 patients dans 9 centres participants aux Etats-Unis. Cette étude, menée en double aveugle et contre placebo, comptera quatre groupes de patients, qui se verront administrer soit le placebo, soit l'une des trois doses testées d'AEF0117 (0,1 mg, 0,3 mg et 1 mg) une fois par jour pendant 3 mois. L'objectif principal de l'étude est de démontrer si AEF0117 réduit la consommation de cannabis, en démontrant l'augmentation de la proportion de sujets diminuant leur consommation de cannabis à un jour ou moins par semaine par rapport au placebo. La proportion de patients atteignant d'autres niveaux de réduction de leur consommation ainsi que l'amélioration potentielle de leur qualité de vie seront également étudiées. Les résultats de l'étude sont attendus en 2024.

Le Dr. Pier Vincenzo Piazza, Co-fondateur et Directeur Général d'Aelis Farma, déclare : "L'inclusion du 1er patient dans l'étude de phase 2b d'AEF0117 est un événement clé pour Aelis Farma, qui, une fois l'étude terminée, permettra à AEF0117 d'entrer dans des études confirmatoires de phase 3. C'est le résultat de plusieurs mois d'efforts de l'équipe dédiée à ce projet... Cette étude est d'une importance majeure à plusieurs égards. Elle représente un réel espoir pour un nombre grandissant de personnes souffrant des pathologies engendrées par l'usage excessif du cannabis. Ces pathologies à impact sociétal grave sont en forte progression dans le contexte de la vague de légalisation du cannabis dans de nombreux pays occidentaux, et il n'existe aujourd'hui pas de traitement efficace et sûr pour endiguer ce que l'on peut qualifier de prochaine épidémie. Cette étude représente également la pierre angulaire de notre coopération avec Indivior qui, si AEF0117 s'avère efficace, accélérera le développement et l'accès au marché de ce nouveau traitement prometteur".

Cette étude de phase 2b fait partie intégrante du programme clinique d'AEF0117 ayant reçu un financement global de l'Institut National de la Santé Nord-Américain (NIH) de 7,8 M$, dont 4,5 M$ attribués fin 2021 pour cette nouvelle phase de développement. Une étude de phase 2a, menée au préalable par le Dr. Margaret Haney de l'Université de Columbia (New York) chez des sujets avec une addiction au cannabis, a apporté les premières preuves d'efficacité d'AEF0117 avec un bon profil de sécurité.

Sur la base des résultats encourageants de phase 2a, Aelis Farma a conclu en juin 2021 un accord d'option de licence exclusive avec Indivior PLC, un leader international du domaine des médicaments contre les addictions, pour le développement et la commercialisation d'AEF0117 comme traitement des troubles liés à une consommation excessive de cannabis. Dans le cadre de cette collaboration, Aelis Farma a reçu 30 M$ (paiement de l'option). Si Indivior exerce l'option de licence à l'issue de la phase 2b, ce dernier versera à Aelis Farma 100 M$ liés à l'acquisition de la licence (potentiellement en 2024), puis jusqu'à 340 M$ supplémentaires en cas de franchissements d'étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances sur les ventes nettes d'AEF0117 comprises entre 12% et 20%. Après l'exercice de l'option, tous les coûts de développement, d'enregistrement et de commercialisation d'AEF0117 seront pris en charge par Indivior.