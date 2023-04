Aelis Farma : forte hausse des frais de R&D en 2022

(Boursier.com) — Aelis Farma a vu ses frais de recherche et développement doubler en 2022 à 13,8 ME avec la montée en puissance du programme de développement de ses candidats médicaments AEF0117 et AEF0217, ainsi que l'impact, en année pleine, du renforcement des équipes de recherche initié en 2021.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a enregistré des produits des activités ordinaires pour 8,4 ME dont 3,8 ME correspondant à la reconnaissance en chiffre d'affaires de la quotepart des revenus liés au contrat d'option de licence avec Indivior.

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2022 ressort en perte de 8,53 ME contre un bénéfice de 2,55 ME en 2021. Le résultat net ressort en perte de 14,29 ME pour l'exercice 2022 contre un bénéfice de 574 KE pour l'exercice précédent.

Aelis Farma a réévalué ses prévisions, en vue de nouveaux financements non dilutifs qu'elle est confiante d'obtenir. La société estime ainsi que son niveau de trésorerie actuel (34,4 ME à fin 2022) permet de financer son développement, conformément à la stratégie présentée durant l'introduction en bourse, au moins jusqu'à fin 2025.