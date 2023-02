Aelis Farma : apport de 200 kE au contrat de liquidité

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique au stade clinique, Aelis Farma, a procédé, en date du 21 février, à un apport complémentaire de 200 kE en espèces aux moyens affectés au contrat de liquidité signé le 27 décembre 2022 avec Invest Securities. Cette augmentation vise à rééquilibrer les moyens alloués, assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché. Après prise en compte de cet apport, les moyens affectés au contrat de liquidité étaient de 38.616 titres et 13.755,35 euros en espèces.