Aelis Farma annonce une trésorerie de 39,8 ME au 30/6

(Boursier.com) — Aelis Farma, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre 2022 et fait un point sur son développement. Le 1er semestre 2022 a été marqué par le démarrage du recrutement de l'étude de phase 2b avec AEF0117 dans le traitement de l'addiction au cannabis.

La trésorerie est solide à hauteur de 39,8 ME au 30 juin, incluant le produit net de 22,5 ME issu de la levée de fonds à l'occasion de l'introduction en bourse sur Euronext le 18 février 2022.

Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des avancées réalisées au cours des premiers mois de notre cotation sur Euronext. La levée de 25,3 ME lors de notre introduction en bourse en février nous a permis de renforcer considérablement notre structure financière pour pouvoir déployer sereinement notre stratégie. Conformément à la feuille de route présentée à la communauté financière à cette occasion, nous avons franchi une étape importante avec le recrutement du premier patient de l'étude de phase 2b avec notre composé le plus avancé : AEF0117 pour le traitement de l'addiction au cannabis. La deuxième partie de l'année s'annonce tout aussi dynamique, notamment avec le passage attendu de notre deuxième candidat médicament, AEF0217, en phase 1/2 chez des sujets porteurs d'une trisomie 21. Edifiée autour de la découverte d'une nouvelle classe de médicaments, les CB1-SSi, Aelis Farma est l'une des sociétés les plus innovantes dans le domaine des maladies du cerveau, et, grâce à la progression de nos différents programmes cliniques, nous sommes convaincus de pouvoir devenir un acteur de premier plan dans ce secteur marqué par de forts besoins médicaux insatisfaits."