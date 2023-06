Aelis : Données précliniques montrant une efficacité de AEF0217 dans un modèle génétique murin du trouble du spectre de l'autisme

(Boursier.com) — Aelis Farma, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce aujourd'hui la présentation de nouvelles données précliniques de son candidat-médicament AEF0217 lors de la 2ème Conférence Européenne sur le syndrome de Phelan-McDermid, qui s'est tenue du 9 au 11 juin 2023, à l'Université CEU San Pablo à Madrid.

Le syndrome de Phelan-McDermid (PMS), dû à une délétion du chromosome 22q13 incluant le gène SHANK3 ou à une variation de séquence dans ce gène, est parmi les mutations génétiques les plus fréquemment observées dans l'autisme. Il s'agit d'une maladie orpheline pour laquelle il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement. Ces mutations induisent chez des personnes atteintes un retard de développement dans de multiples domaines, en particulier dans le langage, une déficience intellectuelle et souvent un trouble du spectre de l'autisme.

Le Dr. Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, est intervenu lors de cette conférence, organisée par l'Association du Syndrome de Phelan-McDermid en Espagne, aux côtés de Flavio Tomasi, doctorant dans le laboratoire du Dr. Catalina Betancur à l'Université Sorbonne, INSERM, CRNS, lors d'une communication orale intitulée : "L'inhibition du récepteur cannabinoïde CB1 corrige les déficits dans un modèle murin du syndrome de Phelan-McDermid".

Les données présentées ont été obtenues dans le contexte d'une collaboration de plusieurs laboratoires coordonnée par le Dr. Betancur. Elles ont montré la capacité de AEF0217, dans un modèle génétique murin du syndrome de Phelan-McDermid, à corriger de façon statistiquement significative les déficits comportementaux, cognitifs et moteurs ainsi qu'une altération neurologique (hyperactivité corticale) considérée comme un des marqueurs neurobiologiques de l'autisme. Ces résultats prometteurs ouvrent la voie à analyser la faisabilité d'un développement clinique de AEF0217 dans cette indication et plus généralement dans le domaine du trouble du spectre de l'autisme.

Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, déclare : "Les données précliniques obtenues par le groupe du Dr. Betancur ont suscité un vif intérêt de la communauté scientifique et elles nous incitent à évaluer, en complément du programme en cours dans la trisomie 21, la faisabilité de développer AEF0217 dans cette nouvelle indication. De façon plus générale, elles suggèrent que AEF0217 pourrait aussi aider des patients qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, ouvrant potentiellement de façon considérable les domaines d'application de notre deuxième candidat médicament."