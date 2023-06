Aelis : des avancées dans la reconnaissance d'AEF0117

(Boursier.com) — Aelis Farma annonce la publication d'une série d'études décrivant une nouvelle classe pharmacologique, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi), et son premier candidat-médicament, AEF0117, pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose). Nature Medicine publie cet article décrivant les données cliniques de phase 2a pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis.

Les troubles liés à la consommation excessive de cannabis touchent plus de 14 millions de personnes aux etats-Unis. Malgré l'urgence de la situation, il n'existe pas de médicaments approuvés pour traiter ces troubles et les traitements comportementaux n'ont montré que peu d'avantages. AEF0117 est le premier d'une nouvelle génération de médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi), avec un mécanisme d'action unique et une plus grande sécurité et efficacité que les précédentes générations d'inhibiteurs du CB1

Dans une étude clinique de phase 2a menée chez des volontaires souffrant d'addiction au cannabis, AEF0117 a entraîné une réduction statistiquement significative des effets du cannabis.

"Aucun autre médicament n'a réussi à réduire de façon sûre les effets directs du cannabis chez les fumeurs quotidiens de cannabis", a déclaré Margaret (Meg) Haney, PhD, superviseure des études de phase 1 et principale investigatrice de l'étude de preuve de concept 2a. "Ces nouveaux résultats suggèrent clairement que AEF0117 pourrait être une approche efficace pour les patients cherchant un traitement pour les troubles liés à la consommation excessive de cannabis".