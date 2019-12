Aegean Airlines accueille son premier A320neo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aegean Airlines, la compagnie aérienne grecque, a accueilli le jeudi dernier son tout premier appareil de la famille des A320neo. Le premier d'une commande globale de 46 appareils annoncée à l'été 2018 et qui devrait être complète d'ici fin 2024.

Cette commande historique pour la compagnie aérienne est évaluée à environ 6 milliards de dollars, prix catalogue. La commande initiale lors de la signature officielle du contrat d'achat avec été fixée à 30 appareils, moins d'un an après, Aegean Airlines annonçait le prolongement de cette dernière avec l'ajout de 16 nouveaux appareils identiques.

Après la réglementaire période de formation et de préparation, le nouvel avion devrait intégrer la flotte aux alentours de la mi-février pour effectuer ses premiers vols commerciaux. La compagnie intégrera ensuite progressivement 6 nouveaux appareils de la même famille ce qui lui permettra d'assurer la desserte des 155 destinations de son réseau.

Rappelons qu'Aegean Airlines compte sur une flotte élargie de 65 avions pour 2020 ainsi que l'allotement de 19,5 millions de sièges sur l'année.

Le nouvel appareil, de la famille des A320neo est équipé de moteurs Pratt & Whitney GTFTM. Ces moteurs dernière génération permettront la réduction des émissions carbone et d'azote ainsi qu'une réduction considérable de l'impact sonore pour les passagers. En outre, la réduction de la consommation de carburants permettra à la compagnie d'améliorer sa compétitivité et ainsi proposer une extension de ses services proposant quelques belles perspectives de développement vers de nouvelles destinations. Enfin, l'appareil offre d'excellentes possibilités quant au développement de nouveaux services, notamment sur le numérique, qui amélioreront nettement l'expérience de voyage des passagers.

Rappelons enfin que cet investissement de 46 nouveaux appareils constitue le plus gros investissement de l'histoire de la compagnie aérienne et du secteur privé en Grèce.

Dimitris Gerogiannis, AEGEAN CEO, a déclaré : "La livraison du premier Airbus A320neo, à la pointe de la technologie, est une étape importante pour notre développement et notre compétitivité. Aegean Airlines exploite déjà le plus grand réseau en termes de capacité de sièges et de nombre de destinations desservies par une compagnie aérienne grecque et nous entendons continuer à investir dans son développement au bénéfice de nos clients. Pour nos collaborateurs, l'arrivée de ces nouveaux avions représente une véritable opportunité de proposer des services encore plus innovants à nos voyageurs mais il s'agit également d'un formidable levier de développement professionnel."