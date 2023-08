Adyen : un plongeon historique

(Boursier.com) — Chute de -39% ! c'est le gadin historique subi hier par Adyen. Résultat, le spécialiste du paiement néerlandais a vu sa capitalisation boursière fondre de près de 20 milliards d'euros. S'il arrive de voir de telles variations à Wall Street, c'est en revanche beaucoup plus rare d'observer un tel mouvement de ce côté-ci de l'Atlantique, notamment pour une société technologique. Selon la presse locale, la Bourse d'Amsterdam n'avait d'ailleurs plus assisté à une telle chute sur une séance depuis plus de 20 ans.

Valeur de croissance par excellence, les investisseurs n'ont laissé aucune chance à une société hautement valorisée qui avait l'habitude d'afficher une progression de ses revenus d'au moins 26% chaque semestre depuis son arrivée en Bourse en 2018. L'intensification de la concurrence sur les prix, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt ont mis un terme (temporaire) à cette belle histoire, impactant fortement la croissance de la firme néerlandaise au premier semestre. Les ventes nettes ont ainsi augmenté de 'seulement' 21% à 739,1 millions d'euros sur la période, contre un consensus de 776,5 ME.

La croissance des revenus en Amérique du Nord, qui représente un quart des ventes de l'entreprise, a été particulièrement montrée du doigt puisqu'elle a été divisée par plus de deux pour tomber à 23%. Les clients numériques d'Adyen se concentrent davantage sur la rentabilité que sur la croissance aux États-Unis, a déclaré le directeur financier Ethan Tandowsky lors de la conférence de présentation des résultats. "Cela a eu un certain impact sur la croissance que nous avons constatée... Dans un marché comme celui-ci, certains clients choisissent de voir s'ils peuvent trouver un fournisseur à moindre coût qui pourrait offrir des fonctionnalités similaires", a ajouté le dirigeant, cité par 'Bloomberg'.

Si Adyen a raté le consensus de revenus, il a également déçu plus bas dans le bilan. La marge d'Ebitda, une mesure clef de la rentabilité, est tombée à 43% sur le semestre (48,6% de consensus), plombée par une importante campagne de recrutements et les pressions inflationnistes. A contre-courant de l'industrie, la fintech néerlandaise a recruté environ 1.150 personnes l'année dernière et compte en embaucher un nombre similaire en 2023 alors qu'elle se prépare pour sa prochaine phase de croissance. A l'inverses, ses concurrents PayPal et Stripe ont annoncé des réductions d'effectifs au cours des derniers mois.

"Alors que les investisseurs avaient généralement compris que cette année serait difficile du point de vue des coûts, "le potentiel de ralentissement des revenus nets a été moins apprécié, d'autant plus que l'économie mondiale est restée résiliente", écrit David Togut, analyste d'Evercore ISI. "Les résultats sont les premiers signes de faiblesse et suggèrent que la concurrence dans l'espace pourrait s'intensifier". Pour l'analyste d'Equita SIM, Gianmarco Bonacina, "la grande déception était principalement due au raté sur les revenus, plutôt qu'à la marge".

Adyen a publié des résultats faibles avec un chiffre d'affaires et un EBITDA respectivement inférieurs de 5% et 15% aux attentes du marché, note pour sa part Bryan Garnier. Bien que le problème de la marge soit très spécifique à la phase d'embauche en cours de l'entreprise, le ralentissement des revenus nets pourrait refléter un environnement concurrentiel plus difficile et les consommateurs tournant le dos au commerce électronique. Compte tenu de l'effet ciseau potentiel combinant une croissance incertaine et une base de coûts plus lourde, le broker est de plus en plus sceptique sur le dossier d'investissement et coupe sa cible de 1.400 à 880 euros. Malgré la chute de 39% du cours de l'action hier, elle se négocie toujours sur un important multiple EV/EBIT 2024e de 30x, ajoute le courtier, qui dégrade finalement le titre à 'vendre'.