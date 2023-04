Adyen : signature d'un partenariat avec SECUTIX

(Boursier.com) — SECUTIX , l'un des principaux acteurs proposant des solutions digitales avancées pour le secteur de l'événementiel, annonce la signature d'un partenariat avec Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. SECUTIX lance également sur le marché sa nouvelle solution de paiement interne, S-Pay.

Basé sur la technologie Adyen, S-Pay est un système centralisé permettant le traitement de bout en bout du paiement des billets, disponible sur l'ensemble des canaux de vente et compatible avec toutes les méthodes de paiement.

Un processus de paiement simplifié et sécurisé

La plateforme SaaS SECUTIX a choisi Adyen et sa solution Adyen for Platforms pour offrir à ses clients des secteurs du sport, de l'événementiel et de la culture (musées), une expérience de paiement fluide et une lutte plus efficace contre la fraude sur les billets.

La plateforme d'Adyen a été choisie en raison de son approche unifiée à l'international, qui permet aux acheteurs de billets - dans leur pays ou à l'étranger, de payer en utilisant leur moyen de paiement préféré et en lequel ils ont confiance. Le processus de paiement sera ainsi plus facile et plus pratique pour les acheteurs de billets, quel que soit leur lieu de résidence.

La fraude sur les billets est l'un des plus grands défis auxquels est confronté le secteur de l'événementiel. Les deux entreprises technologiques ont donc développé la solution S-Pay pour résoudre de manière proactive les problèmes de paiement et détecter les tentatives de fraude à l'aide de l'IA d'Adyen.

La solution S-Pay fournira également des informations en temps réel sur le statut de chaque transaction ainsi que des analyses automatisées des paiements effectués aux guichets et dans les boutiques de vente de billets en ligne - et également des informations relatives à leur date d'émission et à la méthode de paiement utilisée. Le fait de disposer de toutes ces informations à partir d'une seule et même interface facilitera la résolution des problèmes de paiement et l'échange de données sur les ventes avec les systèmes comptables, sans avoir à réconcilier les données provenant de différents fournisseurs.

Frédéric Longatte, CEO de SECUTIX, déclare : "Adyen propose une solution de paiement de premier plan, et c'est la raison pour laquelle nous les avons choisi comme partenaire. Chaque année, le marché de la billetterie se dote de nouvelles méthodes de paiement et doit conjuguer avec de nouvelles réglementations. Grâce à ce partenariat, S-Pay continuera d'évoluer pour que nos clients soient toujours au fait des dernières législations et technologies. Travailler avec Adyen nous aidera à mieux répondre aux besoins de nos clients et à offrir aux acheteurs de billets une expérience de paiement simplifiée."