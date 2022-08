Adyen : résultats en vive hausse mais...

(Boursier.com) — Le secteur des paiements sera à suivre ce jeudi après la publication inférieure aux attentes d'Adyen. Le groupe néerlandais, concurrent de Worldline, a dévoilé des comptes en nette progression au premier semestre mais légèrement en-deçà du consensus. Sur les six premiers mois de l'année, la fintech enregistre ainsi un Ebitda de 356,3 millions d'euros, en hausse de 31% sur un an, pour des revenus nets de 608,5 ME (+37%). Le consensus 'Bloomberg' tablait respectivement sur 383,5 ME et 615 ME. Les volumes de transactions ont atteint 345,8 MdsE, en hausse de 60% par rapport à l'année précédente. Les charges d'exploitation ont en revanche bondi de 47% à 277,7 ME, principalement en raison de la hausse des avantages sociaux.

Le groupe basé à Amsterdam investit "massivement" dans son offre de commerce unifiée et ses plates-formes, et prévoit de lancer sa propre gamme de terminaux pour les détaillants internationaux, y compris un produit qui permet aux entreprises de gérer à la fois une caisse enregistreuse et d'accepter les paiements par smartphone.

Adyen continue à viser une marge d'EBITDA supérieure à 65% à long terme et un taux de croissance annuel moyen compris entre 25 et 34% environ.