Adyen poursuit son rebond

(Boursier.com) — Adyen grimpe encore de 3% ce vendredi à 1.478 euros, après déjà 21% de gagnés hier... Le groupe de paiement a fait état hier pour l'année 2023 d'un bénéfice d'exploitation au dessus des attentes et d'une baisse de ses coûts. Le chiffre d'affaires du groupe s'est affiché à 1,63 Milliard d'euros, en hausse de 22% sur un an, tandis que l'Ebitda a atteint 743 ME, en hausse de 2% sur un an, contre un consensus de place qui était situé à 720 ME.

Au deuxième semestre, la marge d'Ebitda a atteint 47,7%, contre 43% pour le second semestre 2022 et un consensus autour de 44,5%, un progrès que le groupe attribue à un ralentissement des embauches... Adyen a confirmé par ailleurs ses objectifs financiers d'une croissance de son chiffre d'affaires d'une vingtaine de points de pourcentages d'ici à 2026 et d'une marge d'Ebitda supérieure à 50% à l'horizon 2026.

Parmi les avis de brokers, Berenberg conserve Adyen avec un objectif qui passe de 1.095 à 1.500 euros, tandis que Cowen est repassé de 'performance de marché' à 'surperformance', avec un objectif qui grimpe à 1.740 euros. Jefferies reste lui à l'achat avec un objectif de cours qui grimpe à 1.743 euros. "Les chiffres d'Adyen ne vont pas faire beaucoup évoluer le consensus de place, mais que l'entreprise dépasse les attentes des investisseurs pourrait rendre les marchés plus optimistes sur les perspectives à moyen et long terme du groupe", estime JP Morgan qui maintient son objectif de cours à 1.183,60 euros et sa recommandation à "surpondérer" sur le dossier.

Pour Stifel, "Adyen a publié un résultat très solides au T4, dépassant les attentes du consensus... Les moteurs restent une solide performance dans le Digital, tandis que les Plateformes ont réalisé des performances conformes aux attentes, avec un ralentissement de la croissance des embauches et de la rémunération moyenne. Au total, nous pensons qu'Adyen continue de répondre aux préoccupations apparues l'année dernière, montrant une accélération de la croissance de ses revenus et un levier opérationnel plus fort que prévu". De quoi rester à l'achat sur le dossier.

