Adyen lance 'Tap to Pay' sur iPhone en France

(Boursier.com) — Adyen , la plateforme globale de technologie financière des grandes entreprises, annonce officiellement proposer la solution 'Tap To Pay' sur iPhone en France afin de permettre aux entreprises d'accepter les paiements sans contact et en personne sans avoir à acheter du matériel supplémentaire.

'Tap to Pay' sur iPhone permet d'accepter toutes les formes de paiement sans contact, y compris les cartes de crédit et de débit, Apple Pay et les autres portefeuilles numériques, en utilisant uniquement un iPhone et une application iOS compatible - aucun matériel ou terminal de paiement supplémentaire n'étant nécessaire.

Lors du passage en caisse, les marchands demandent simplement au client de présenter son moyen de paiement sans contact à proximité de leurs iPhone. Dès lors, le paiement sera effectué en toute sécurité à l'aide de la technologie NFC.

"Nous avons pu voir dans d'autres pays - comme les États-Unis et plus récemment les Pays-Bas - que 'Tap to Pay' sur iPhone a pu permettre aux marchands de faire face aux challenges actuels" commente Virginie Melaine-Christensen Country Manager France chez Adyen. "Tap to Pay sur iPhone n'est pas seulement facile à utiliser, il est aussi très sécurisé et permet de préserver les données personnelles. Nous sommes très fiers d'être une des entreprises en Europe à proposer cette fonctionnalité".

Une récente enquête réalisée par Adyen a montré que près d'un tiers des Français (32%) ont déclaré être plus satisfaits lorsque leurs achats sont facilités et effectués plus rapidement. 'Tap to Pay' sur iPhone s'inscrit dans cette logique en permettant aux clients de bénéficier d'une expérience de paiement rapide, transparente et 100% sécurisée.

"Nous sommes ravis que Sézane fasse partie des pionniers de l'utilisation de Tap to Pay sur iPhone en France", a déclaré Nicolas Benoist, CTO chez Sézane. "Tap to Pay sur iPhone permet d'offrir une expérience de paiement efficace et plus fluide pour nos clients" .