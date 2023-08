Adyen : la descente aux enfers se poursuit

(Boursier.com) — La situation ne s'arrange pas pour Adyen. La fintech néerlandaise chute encore de 7% à 820 euros ce lundi, alignant une septième séance consécutive dans le rouge. Le spécialiste du paiement a enregistré un plongeon historique jeudi à Amsterdam après avoir fait état d'un net ralentissement de sa croissance et de résultats globalement inférieurs aux attentes des analystes. Citi, qui conseillait déjà de 'vendre' la société avant sa dernière publication, s'attend à une poursuite du repli du titre après que la direction n'ait pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence et les pressions sur les coûts.

La banque reste sceptique quant à la croissance à long terme d'Adyen et aux perspectives de marge d'Ebitda. Malgré les commentaires du management selon lesquels la sous-performance aux États-Unis est cyclique et contenue, l'analyste se dit préoccupé par le fait que le transfert du volume de traitement vers les concurrents d'Adyen est davantage un vent contraire structurel. La concurrence sur le volume des paiements pourrait également s'intensifier en Europe, selon Citi.

Cinq courtiers ont dégradé leur recommandation sur la valeur depuis la déception de la semaine passée : Morgan Stanley, Jefferies, Bryan Garnier, Berenberg et New Street Research. Morgan Stanley affirme que la forte baisse du cours de l'action depuis la publication des résultats semble justifiée compte tenu du risque pour les perspectives de croissance et du manque de catalyseurs