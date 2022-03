Adyen étend son offre au-delà des paiements

(Boursier.com) — Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière pour les grandes entreprises, annonce l'expansion de son offre au-delà des paiements avec la création de produits financiers intégrés. Ces produits permettront aux modèles de plateformes et marketplaces de créer des expériences financières sur mesure pour leurs utilisateurs, dirigeants de petites entreprises ou vendeurs indépendants, mais aussi de débloquer de nouvelles sources de revenus et d'accroître la fidélité des utilisateurs.

"En construisant notre propre infrastructure bancaire, intégrée à notre plateforme unique, nous supprimons les limites des systèmes financiers traditionnels, et combinons la puissance d'une banque à l'adaptabilité d'une fintech", déclare Thom Ruiter, vice-président des produits bancaires et financiers chez Adyen. "Cette approche unique nous permet d'offrir à nos clients une flexibilité sans égal capable de répondre aux besoins changeants de leurs utilisateurs, sans les obstacles de la complexité réglementaire, du long développement de produits ou des restrictions bancaires."

"Nous considérons cette étape de développement de notre plateforme technologique financière comme une évolution naturelle de notre activité", déclare Pieter van der Does, PDG et co-fondateur d'Adyen. "Nous développons ces produits pour aider les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Pour les entreprises basées sur un modèle de plateforme, cela signifie que nous leur donnons les moyens de devenir un guichet unique pour tous les besoins de leurs utilisateurs. Nous sommes particulièrement bien placés pour les aider, en combinant notre technologie avec nos licences."