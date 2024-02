Adyen et Uber s'associent pour utiliser le réseau CB lors des transactions en France

(Boursier.com) — Adyen , la plateforme globale de technologie financière des grandes entreprises, annonce étendre son partenariat avec Uber pour assurer le traitement des transactions via le réseau CB en France. En s'appuyant sur la relation entre Adyen et Uber, cette initiative va désormais permettre à un plus grand nombre de clients Uber en France d'utiliser le réseau de paiement de leur choix.

CB est la méthode de paiement la plus utilisée en France, avec plus de 76 millions de cartes de marque sur le marché. Il s'agit de la dernière option de paiement alternative qui rejoindra celles déjà proposées par Uber et prises en charge par Adyen au niveau international, à savoir Elo, US Debit, iDeal, Blik, China Union Pay, Twint, JCB, Girocard, bancontact et Hipercard.

"Nous sommes heureux d'élargir le champ d'utilisation du réseau CB en France qui est l'un de nos plus grands marchés EMEA, et de continuer nos efforts pour le développer sur les réseaux de cartes à l'échelle mondiale. Ce partenariat et cette initiative sont très intéressants pour nous car ils nous permettent de proposer à nos utilisateurs une combinaison que CB offre l'expérience d'Adyen dans l'innovation des moyens de paiement", déclare Karl Hebert, Vice President of Payments, Risk and Identity chez Uber. "Nous souhaitons que l'étape du paiement chez Uber soit la plus transparente et la plus simple possible. L'ajout de CB à notre stratégie plus large de réseaux alternatifs, y compris les réseaux de débit américains, permet d'atteindre ces deux objectifs".

"Grâce à notre étroite collaboration avec CB et avec d'autres moyens de paiement, nous sommes très bien placés pour aider des entreprises comme Uber à offrir des expériences de paiement fluides et pratiques dans le monde entier" explique Virginie Melaine-Christensen, Country Manager d'Adyen France. "Nous souhaitons valoriser le partenariat que nous avons noué avec Uber depuis longtemps maintenant, et nous avons hâte de continuer à le développer vers de nouveaux marchés".

"Nous sommes ravis que les clients français puissent désormais utiliser CB pour payer les services Uber. C'est une triple satisfaction pour CB ! Tout d'abord pour les clients d'Uber, CB est la carte la mieux acceptée en e-commerce en France. Ensuite pour le commerçant Uber, CB est le moyen de paiement le moins fraudé du marché. Et enfin pour son établissement financier Adyen, c'est l'opportunité de bénéficier des tarifs les plus attractifs", a déclaré Renan Le Bot Directeur Commercial de CB. "De plus notre collaboration étroite avec Adyen a contribué à rendre l'implémentation de CB chez Uber simple, fluide et transparente pour tous."