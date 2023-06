Adyen et Shopify s'associent pour offrir de nouvelles fonctionnalités de paiement aux grandes entreprises

(Boursier.com) — Adyen , la plateforme globale de technologie financière des grandes entreprises, annonce un nouveau partenariat d'envergure mondiale avec Shopify, fournisseur tout-en-un d'infrastructures technologiques pour le e-commerce, afin de renforcer le potentiel de ce dernier, simplifier le parcours client, et faciliter la gestion des paiements souvent complexe pour les entreprises.

Dans le cadre de ce partenariat, Adyen va dorénavant soutenir Shopify dans son expansion auprès de ses clients grands comptes, en permettant à ces dernières de proposer des solutions de paiement diversifiées et ainsi maximiser leurs revenus et accélérer leur croissance.

Adyen propose des solutions de paiement intégrées et flexibles au niveau local et international pour que les entreprises puissent proposer la meilleure expérience client possible sur le long terme. La solution de paiement Adyen disponible sur la plateforme Shopify Payment Partner sera disponible dans le courant de l'année. Les marchands grands comptes pourront ainsi bénéficier d'une expérience de paiement beaucoup plus flexible et sans friction pour leurs clients.

À l'avenir, lorsque les retailers sélectionneront leurs partenaires via leur interface Shopify, ils pourront intégrer Adyen comme fournisseur de paiement.

Avec près de sept retailers sur dix qui déclarent vouloir se développer sur de nouveaux marchés cette année, la solution Adyen, qui permet d'accéder aux principales méthodes de paiement, combinée aux capacités optimales de Shopify en termes de taux de conversion, représente un choix logique pour les entreprises en pleine croissance. La première phase de l'intégration avec Shopify portera sur une solution de paiement qui couvrira les principales cartes de paiement, ainsi que les wallets tels qu'Apple Pay et Google Pay. Elle sera ensuite suivie par la prise en charge des méthodes de paiement locales (LPM) plus tard dans l'année.

"Ce partenariat avec Shopify permettra aux entreprises de pouvoir croître rapidement, car nos solutions de paiement e-commerce sont spécifiquement conçues pour créer un parcours de paiement sans friction", déclare Roelant Prins, COO chez Adyen. "Notre intégration logicielle est conçue entièrement en interne, et notre technologie va aider les commerçants utilisant Shopify à développer leurs activités de manière agile et flexible, afin d'atteindre leurs objectifs de croissance à long terme".

Ce partenariat permettra d'offrir des fonctionnalités de paiement de premier choix pour les acteurs du e-commerce. D'autres fonctionnalités seront ajoutées à l'avenir et permettront notamment de personnaliser l'ergonomie de leur check-out sans impacter la performance, et de booster le développement dans de nouveaux pays partout dans le monde grâce à une infrastructure globale. De plus, cela leur permettra également de stimuler leur efficacité opérationnelle, et de réaliser des économies en supprimant les besoins liés à la maintenance, tout en bénéficiant des avantages d'un back-end entièrement intégré.