Adyen et Cartes Bancaires lancent 'Mise à Jour des Données Cartes CB'

(Boursier.com) — Adyen , la plateforme de technologie financière globale, étend son offre et annonce le lancement d'une nouvelle fonctionnalité développée en partenariat avec Cartes Bancaires (CB).

Nommée MDC - Mise à Jour des Données Cartes CB, elle permet la mise à jour automatique des informations des clients sur les sites marchands, dès lors que leur carte bancaire arrive à expiration. En plus d'améliorer et de fluidifier l'expérience des utilisateurs, cette fonctionnalité a pour objectif de soutenir le développement des acteurs du digital qui proposent des services par abonnement ou en achat One Click via Cartes Bancaires (CB), en France et à l'international.

Une phase pilote est en cours avec Deezer, acteur incontournable dans l'industrie musicale, et se poursuivra jusqu'en juin 2023. Adyen, premier prestataire de service de paiement (PSP) à proposer cette fonctionnalité, prévoit de la rendre disponible pour l'ensemble des acteurs du digital à partir de juillet 2023.

Virginie Melaine-Christensen, Country Manager France chez Adyen, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir développé MDC CB aux côtés de notre partenaire Cartes Bancaires. Cette nouvelle fonctionnalité vient enrichir l'expérience des consommateurs et représente un réel élément différenciant pour nos marchands sur un marché ultra concurrentiel. En plus de venir étoffer notre plateforme de technologie financière, MDC CB s'inscrit dans l'ambition d'Adyen d'accompagner les acteurs du e commerce dans leur développement, aussi bien en France qu'à l'international".