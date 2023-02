AdVini : transfert vers Euronext Growth Paris vendredi

(Boursier.com) — AdVini annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 24 février. La demande d'admission des actions AdVini sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 20 février. Ce transfert, dont le projet a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 16 décembre 2022, va permettre à AdVini d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, et offrant un cadre réglementaire mieux adapté à son profil et aux besoins actuels. Il permettra ainsi à la Société de simplifier le fonctionnement de la cotation tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

AdVini "continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société". Le code ISIN d'identification des actions AdVini reste inchangé (FR0000053043) et le mnémonique devient ALAVI à compter du 24 février. Par ailleurs, l'action AdVini reste éligible au dispositif PEA-PME.