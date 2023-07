Advini : stabilité du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte de marché difficile marqué par des hausses de prix importantes, un recul significatif des ventes à l'export pour l'ensemble des vins tranquilles français, et des taux de change défavorables, AdVini affiche à fin juin 2023 un chiffre d'affaires stable à 140,2 millions d'euros, soit -3,8% à périmètre et change constants.

A l'exception de la grande distribution (GMS) qui enregistre une reprise de son activité France (+8,5%), tous les autres marchés européens du Off Trade affichent une baisse de leur activité, particulièrement en Belgique (-11,4%), Pays-Bas (-7%), Suisse (-18%).

Les marchés du on Trade en Europe et sur la restauration française résistent beaucoup mieux (-5,6%), comme le UK (+3,7%), alors que le travel-retail reprend des couleurs avec la reprise du trafic et des voyages (+29%).

Le grand export connaît un début d'exercice difficile en particulier en Chine (-15,7%) où les stocks importants de fin d'année 2022 commencent à se résorber. Aux USA et au Canada, AdVini affiche un recul de -11%. Pour autant de nombreux signes annoncent une reprise de nos expéditions sur ces deux continents au 2e semestre.

Enfin, l'Afrique du Sud est en progression de +54% en tenant compte de l'intégration en juillet 2022 de Kleine Zalze (+79,4% à change constant).

Perspectives 2023

AdVini continue d'investir sur son réseau de distribution et sur la performance de sa 'supply chain' couplée à l'accélération de sa politique ESG. "Nos fondamentaux et la qualité de nos vins et de nos hommes nous permettent de rester confiant sur la capacité d'AdVini à faire preuve d'agilité et de résilience dans des conditions économiques difficiles sur tous les continents", explique le groupe.