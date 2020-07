AdVini : recul de l'activité semestrielle

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — AdVini affiche au premier semestre un chiffre d'affaires total de 121,6 ME en retrait de 6,8%. En sus de la taxe Trump de 25% aux US et des difficultés des vins français en Chine rencontrées dès 2019, AdVini est impacté par la crise sanitaire, en particulier à la suite de la fermeture pendant plusieurs mois de toute la restauration et des réseaux sélectifs dans le monde ainsi que par le lock down complet des ventes de vins en Afrique du Sud. Face à ce choc massif, AdVini dit démontrer "la pertinence de son business modèle, son agilité, et sa résilience". En effet, le chiffre d'affaires affiche sur le semestre une baisse de 6,8% à périmètre constant, diminution certes significative mais relative compte tenu du contexte, et bien meilleure que le marché. D'évidence, la diversification des gammes produits, des régions viticoles et des zones géographiques permet une résistance plus forte en cas de crise majeure.

De même, l'organisation décentralisée mais parfaitement coordonnée par la holding "accélère l'exécution et souligne l'agilité et la capacité d'adaptation des équipes d'AdVini". Elle se traduit sur le premier semestre 2020 par "une baisse très significative des coûts permettant le maintien d'une performance opérationnelle et financière satisfaisante". Si l'activité du mois de juin a été particulièrement soutenue et en très forte hausse, AdVini et toutes ses équipes restent mobilisés sur le second semestre pour "faire face, avec le même esprit, au contexte très incertain et dégradé qui règne dans de nombreux pays", ajoute le groupe.