AdVini : projet de transfert vers Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance d'AdVini réuni le 2 novembre 2022, a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale mixte des actionnaires du 16 décembre 2022, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris. L'assemblée générale mixte du 16 décembre sera également amenée à se prononcer sur un changement de gouvernance visant à remplacer le Conseil de Surveillance et le Directoire par un Conseil d'administration. Le transfert de marché vers Euronext Growth Paris vise à permettre à AdVini d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, et offrant un cadre réglementaire mieux adapté à son profil et aux besoins actuels. Il permettra ainsi à la Société de simplifier le fonctionnement de la cotation tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en assemblée générale le 16 décembre et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles. AdVini réunit, à ce jour, les conditions d'éligibilité requises dans le cadre de la procédure de transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros et un flottant supérieur à 2,5 millions d'euros. Ces conditions devront être remplies au jour de la demande du transfert. Par ailleurs, AdVini est à jour dans ses obligations d'information sur Euronext Paris. AdVini s'attachera les services de Invest Securities en qualité de Listing Sponsor dans le cadre de ce transfert de marché. L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'assemblée générale l'ayant votée, soit au plus tôt le 17 février 2023.