AdVini : mise en place d'un crédit syndiqué pour un montant de 230 ME

Crédit photo © Advini

(Boursier.com) — AdVini a finalisé la mise en place d'un crédit syndiqué porté par la société mère AdVini SA pour un montant de 230 ME. Ce crédit syndiqué se substitue aux accords de crédit bilatéraux existants. L'accord conclu entre AdVini et les banques est structuré autour de 5 tranches, une tranche A amortissable sur 7 ans pour un montant de 40 ME, une tranche B in fine sur 7 ans pour un montant de 40 ME, une tranche revolver sur 5 ans pour un montant de 80 ME, une tranche de crédit d'investissement sur 7 ans pour un montant de 30 ME et une tranche de croissance externe confirmée de 40 ME. Ce crédit syndiqué, largement sursouscrit, a été conclu dans des conditions financières de marché "attractives", AdVini s'engageant à respecter des ratios financiers classiques couvrant la période 2020-2027.

Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a été le conseil juridique exclusif de l'entreprise. Le teneur de livre et coordinateurs du crédit syndiqué est le Groupe Crédit Agricole, conseillé par le cabinet Watson Farley & Williams. Les autres groupes bancaires participant à la syndication sont le Groupe BPCE (arrangeur mandaté), BNP Paribas (participant), le Groupe CM-CIC (participant), Arkéa (arrangeur), LCL (Arrangeur mandaté) et le groupe Société Générale (participant). Le Groupe Crédit Agricole a été désigné agent de la documentation. L'accord ainsi conclu met un terme aux financements bilatéraux non sécurisés et témoigne de l'engagement des partenaires financiers au côté de la société dans la durée.