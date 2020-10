AdVini : les Vignobles Jeanjean font l'acquisition du Domaine des Rocs

AdVini : les Vignobles Jeanjean font l'acquisition du Domaine des Rocs









Crédit photo © Advini

(Boursier.com) — Les Vignobles Jeanjean, dirigés par Brigitte Jeanjean, 5ème génération de vignerons en Languedoc, ont repris le Domaine des Rocs (Corconne, Gard), ce qui porte à 9 le nombre de leurs propriétés. Le domaine des Rocs, propriété de la famille Jean jusqu'à présent, est une propriété de 13 ha, en viticulture biologique depuis 2009. "Ce rachat s'inscrit dans la philosophie des Vignobles Jeanjean de s'implanter sur des sites et appellations d'exception, qui font rêver le consommateur français et étranger, et qui sont en viticulture biologique", ajoute la société.

Les Vignobles Jeanjean représentent donc désormais 213 ha répartis sur 9 domaines qui sont bios (ou en conversion) et HVE. "Nous sommes toujours à la recherche de pépites pour renforcer notre collection de vins bios sur les plus belles appellations languedociennes ; depuis plusieurs années, je souhaitais avoir un domaine en Pic St Loup, c'est une appellation qui me fait rêver, et c'est surtout une appellation qui produit de grands vins. L'opportunité s'est présentée sur un des terroirs les plus frais du Pic st Loup, je suis ravie !", se félicite Brigitte Jeanjean.

La cuvée Sancto Lupo, millésime 2019, sera distribuée à partir de février sur le réseau CHR (Cafés Hôtels Restaurants) et cavistes, ainsi qu'à l'export. Matthieu Carliez, directeur technique, était déjà impliqué dans le millésime 2019 pour faire de Sancto Lupo "une cuvée tout en fraîcheur, longueur et élégance".