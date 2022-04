AdVini : le résultat net affiche un profit de 4,5 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'AdVini s'établit au 31 décembre 2021 à 280,2 ME, en hausse de 13% par rapport aux données publiées au 31 décembre 2020 et de 4,6% à périmètre et change constants tenant compte notamment de l'acquisition du négociant Bordelais BVC en avril 2021 et de la cession de Rigal, filiale cadurcienne, au 30 juin 2021.

En France, les marchés de la Grande Distribution et du Hard Discount, qui avaient nettement progressé en 2020 (+6,3%), ont accusé en 2021 une nette diminution des volumes entraînant un retrait du chiffre d'affaires de -11,9% compensé en partie par la réouverture des Cafés, Hôtels, Restaurants à compter du 2ème trimestre 2021 (+27,9%).

Après les différentes restrictions de 2020 visant à contenir la pandémie, l'Export a bénéficié de la reprise d'activité sur l'ensemble des réseaux (+15,2%) et principalement dans les pays germanophones (+38,5%), au UK (+12,8%) et au Benelux (+11,8%).

Les ventes du périmètre Sud-Africain renouent également avec la croissance (+27,6% dont 20,7% à change constant) après une année 2020 marquée par des lock-down successifs et des interdictions de vente d'alcool.

Enfin, sans être à la hauteur du potentiel de ces marchés, les zones Amériques et Asie poursuivent leur progression (respectivement +4,8% et 2,7%) portées notamment, par l'évolution des ventes au Canada (+9,6%).

La Marge Brute s'améliore de 10,4 ME (+4,5 ME à périmètre et change constants) grâce à un effet mix produit favorable minimisé toutefois par l'effet du taux de marge de BVC structurellement inférieur à celui d'AdVini et de la hausse des coûts des matières premières sur le 2ème semestre.

L'EBITDA Courant s'élève à 22,3 ME, en hausse de 31,6% (+27,9% à périmètre et change constants). La marge d'EBITDA Courant, en progression depuis la quatrième année consécutive, s'établit à 8% (vs 6,8% en 2020) et traduit tant la qualité de l'activité que la maîtrise des coûts.

Les charges et produits opérationnels non courants comprennent principalement la plus-value de cession de la filiale Rigal ainsi que l'effet de la sous-activité subie par nos propriétés, principalement en Bourgogne, en Languedoc et dans le Bordelais, à la suite de l'épisode de gel massif du mois d'avril dernier. Enfin, la charge financière s'alourdit de 1,4MEUR vs 2020 suite à la syndication de la dette bancaire contractée en novembre 2020 pour les 6 prochaines années.

Dans ce contexte, le Résultat net affiche un profit de 4,5 ME contre -3,3 ME au 31 décembre 2020.

L'année 2021 est marquée par une forte génération de cash-flow (+14,4 ME) avant remboursement du PGE (-20 ME) grâce (i) à la diminution du service de la dette et (ii) aux efforts continus entamés en 2019 sur le pilotage du cash et du BFR. Les changements de périmètre ont consommé 3,5 ME.

Ainsi, la dette nette (hors IFRS 16) décroit de 8,8 ME pour s'établir à 139,7 ME contre 148,5 ME en 2020, soit un gearing de 144% vs 158% en 2020.

Il sera proposé lors de l'Assemblée Générale annuelle du 16 juin 2022 le versement d'un dividende de 0,50 euro par action.

Perspectives 2022

Le contexte très incertain engage AdVini à la prudence. Il est d'une part marqué par les conséquences de la crise sanitaire qui se font toujours sentir tant sur les marchés comme le travel-retail, les hausses de prix significatives des matières premières comme le verre, l'aluminium et le papier, ainsi qu'avec les difficultés générées sur la 'supply-chain'. D'autre part, la très faible récolte 2021 en particulier en Bourgogne, dans le Bordelais et dans le Languedoc crée des tensions sur les prix d'achat des vins. Enfin, s'y ajoute la guerre en Ukraine et ses impacts potentiels, face auxquels AdVini a fait le choix de suspendre immédiatement toutes ses livraisons vers la Russie.

Pour autant, fort de la diversité de ses origines et gammes de produits, de son implantation tant en France qu'en Afrique du Sud, de la qualité de ses équipes et de son réseau de distribution à l'export, AdVini maintient son ambition de croissance portée par ses marques prioritaires et l'optimisation de son offre sur tous les marchés.

Prochaine publication : le communiqué sur le chiffre d'affaires semestriel 2022 sera publié le 28 juillet 2022 (après bourse).