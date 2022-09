AdVini : le résultat net affiche un profit de 1,4 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'AdVini s'est établi au 30 juin 2022 à 141,4 ME, en hausse de 4,5% par rapport aux données publiées au 30 juin 2021 et de 0,3% à périmètre et change constants tenant compte notamment de l'acquisition de BVC Bodegas en avril 2021.

En France, les marchés de la Grande Distribution et du Hard Discount, qui avaient progressé en 2020 (+6,3% vs 2019) suite au confinement puis accusé une nette diminution en 2021 (-11,9% vs 2020), continuent de reculer sur le premier semestre 2022 (-10,8%). A l'inverse, les réseaux sélectifs et Cafés Hotels Restaurants (CHR), générateurs de meilleures marges, enregistrent une très forte progression (+84,1%) permettant de retrouver au semestre le niveau d'activité de 2019.

A l'Export, la situation est contrastée : la Grande Distribution est en net retrait (-21,2%) notamment au UK (- 18,3%) et au Benelux (-25,9%). En revanche, le CHR et les réseaux sélectifs, sans encore renouer avec 2019, permettent de compenser partiellement ce retard au Benelux (+21,9%), dans les pays germanophones (+32,8%) et dans le bassin méditerranéen (+54,3%). La zone Amériques (+9,2% dont +3,6% à change constant) poursuit sa progression aidée par le renforcement des dollars canadien et US. De même, la zone Asie (+14,7%) voit une reprise d'activité sur de nombreux pays. Enfin, les ventes du périmètre Sud-Africain continuent à progresser fortement (+16,2% dont 12,6% à change constant) tant localement que sur les continents nord-américain et européen, portées par les marques emblématiques comme "Le Bonheur" et "Arniston Bay".

La marge brute, en hausse de 2,2 ME (2,5 ME à périmètre et change constants), présente un taux stable à 35,7% grâce à l'amélioration du mix produit et à la répercussion progressive des hausses sur les prix de vente ; et ce, malgré les hausses de coûts enregistrées depuis le début de l'année tant sur les matières sèches (verre, cartons, capsules, ...) que sur les vins des appellations prestigieuses et tenant compte de l'intégration de BVC dont le taux de marge est structurellement inférieur à celui d'AdVini.

L'EBITDA Courant à 10,9 ME ressort à 7,7% du chiffre d'affaires et 8,2% à périmètre constant (vs 8,8% au S1 2021 et 8,3% au 31 décembre 2021). Il est impacté par une augmentation significative des charges de 3,5 ME (+10%) consécutive :

aux hausses salariales 2022, bien supérieures aux années précédentes pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, combinées au renforcement des équipes de direction commerciales et marketing, à la reprise des déplacements terrains, des salons et du réceptif sur les sites.

Enfin, la charge financière reste stable sur le premier semestre à 1,9 ME.

Dans ce contexte, le Résultat net affiche un profit de 1,4 ME contre 3 ME au 30 juin 2021 qui comprenait des éléments non-courants positifs pour 1 ME constitué de la plus-value de cession de Rigal diminuée de l'impact de l'épisode de gel du mois d'avril 2021.

Une consommation de cash-flow maîtrisée malgré un contexte d'approvisionnement tendu :

La saisonnalité de l'activité ainsi que les fortes tensions sur les approvisionnements en matières sèches (bouteilles, cartons, ...) ont pesé sur le BFR et se traduisent par une consommation de cash de 7,2 ME sur le premier semestre 2022. Malgré tout, la dette nette (hors IFRS 16) à 144,3 ME est inférieure de 3,8 ME à celle de juin 2021 (148,1 ME) pour un gearing de 147% contre 149% en juin 2021 et 144% fin décembre 2021.

Perspectives 2022

En septembre 2022 et dans le prolongement du communiqué de presse du 19 avril 2022, AdVini South Africa, filiale d'AdVini France, a finalisé l'acquisition de 100% de la société Kleine Zalze Wines dont le siège est basé à Stellenbosch (Afrique du Sud). Pour rappel, la transaction porte sur l'activité vins incluant les marques Kleine Zalze et Foot of Africa, le site historique et siège social de Kleine Zalze avec les chais de vinification et d'élevage et le site oenotouristique qui accueille près de 25.000 visiteurs par an.

Par ailleurs, le contexte de forte incertitude anticipé pour 2022 se confirme. Il demande de faire face aux problématiques géopolitiques et sanitaires dans de nombreux pays, à la hausse très significative des prix des matières premières, de l'énergie et des taux d'intérêt, au retour de l'inflation partout dans le monde qui pèse sur la consommation particulièrement en GMS.

La bonne récolte 2022 en France vient colorer ce paysage morose autant que la résilience d'AdVini, capable de s'adapter depuis toujours aux conditions et contextes de marchés et de répercuter avec raison les hausses de coûts constatées.

En effet, AdVini fête en 2022 avec ses 950 salariés ses 150 ans d'existence, et bien que prudent et conscient des enjeux et difficultés, garde en ligne de mire ses objectifs de croissance grâce à la qualité de ses actifs et de ses vins, à l'engagement sans faille de tous ses salariés, au déploiement de sa politique ESG, et à l'optimisation de son offre sur tous les marchés.