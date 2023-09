Advini : le 'gearing' se dégrade mais le résultat devrait s'améliorer en 2023

(Boursier.com) — Dans un contexte de marché marqué par un recul très significatif des ventes à l'export pour l'ensemble des vins tranquilles français, AdVini affiche à fin juin 2023 un chiffre d'affaires stable à 140,2 millions d'euros, et à -3,8% à périmètre et change constants.

L'Ebitda courant s'établit à 7,4 ME (6,6 ME à périmètre et change constant) en diminution de -3,5 ME.

La charge financière atteint 3,8 ME, soit une hausse de 1,8ME par rapport au 1er semestre 2022 suite à la forte et rapide augmentation des taux d'intérêts.

Le résultat net du 1er semestre 2023 affiche une perte de -4,1 ME (+1,4 ME au 30 juin 2022).

La dette nette (hors IFRS 16) progresse à 167,1 ME (144,3 ME fin juin 2022). Cette hausse combinée à l'impact mécanique et conjoncturel de la dévaluation du ZAR sur les capitaux propres entraîne une dégradation faciale du ratio de 'gearing' à 192% contre 147% au 30 juin 2022 (154% à périmètre et change constant).

Perspectives 2023

Dans le cadre de son plan "Accélération Orbis", porté par la démarche ESG d'Advini, la société a réalisé ces deux dernières années des investissements majeurs sur son réseau commercial et marketing visant à améliorer son mix produit, accélérer sa croissance organique sur les pays cibles et augmenter ses parts de marché et la profitabilité de ses ventes. En parallèle, le travail entamé sur la simplification et la rationalisation de son organisation pour réduire les coûts d'exploitation se poursuit activement. Ainsi, les marges d'AdVini continueront de progresser au fil des mois sur le second semestre 2023 pour une activité annuelle estimée supérieure à 300 ME. Le résultat de fin d'année est attendu en sensible amélioration.