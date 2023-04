Advini : le bénéfice net recule de 26,7% en 2022

(Boursier.com) — En 2022, AdVini a poursuivi sa progression malgré les vents contraires économiques et politiques qui ont pesé sur les marchés. Cette année a été particulièrement marquée par la hausse massive des coûts (matières sèches et intrants, énergie, masse salariale et coût financier) qui a été répercutée en partie dans nos tarifs. Le chiffre d'affaires de la société s'établit au 31 décembre 2022 à 297,8 millions d'euros, en hausse de +6,3% vs 2021, et de +1,2% à périmètre et change constants suite aux acquisitions de BVC Bodegas (Espagne) en avril 2021 et de Kleine Zalze (Afrique du Sud) en juillet 2022.

La marge brute s'établit à 102,7 ME. Elle reste stable à 34,5% et progresse en valeur de +5,7ME (+3,4 ME à périmètre et change constants) malgré les hausses successives de coûts, les cours élevés des vins des appellations prestigieuses et l'intégration de Kleine Zalze et BVC qui ont des plus faibles taux de marge à date.

De même l'EBITDA Courant progresse à +22,5 ME (+21,7 ME à périmètre et change constants) et ressort à 7,6% du chiffre d'affaires (8% en 2021), essentiellement en raison d'une augmentation des charges de +6,6 ME (+9,5%) consécutive aux augmentations salariales élevées en 2022 et au renforcement majeur des équipes de direction commerciale et marketing et frais de déplacement associés.

Le résultat net s'établit à 3,3 ME contre 4,5 ME au 31 décembre 2021 qui comprenait des éléments non-courants positifs pour 1 ME constitués de la plus-value de cession de Rigal (Sud-Ouest) diminuée de l'impact de l'épisode de gel du mois d'avril 2021 (Bourgogne, Bordelais, Languedoc).

AdVini a généré un free cash-flow positif de 9,3 ME (avant versement des dividendes pour 1,9 ME) entraînant à périmètre constant une diminution de la dette nette (hors IFRS 16) à 132,6 ME vs 139,7 ME en 2021. Les variations de périmètre ayant pesé pour 18,3 ME, la dette nette s'établit à 151,0 ME au 31 décembre 2022 soit un 'gearing' de 153% (144% en 2021).

Dividende

Advini proposera lors de l'Assemblée générale annuelle du 16 juin, le versement d'un dividende de 0,35 euro par action.

Perspectives 2023

Le contexte géopolitique mouvant ainsi que le comportement des consommateurs face aux nouvelles hausses de prix sur les marchés engagent Advini à la prudence quant aux perspectives d'activité 2023. Cette morosité doit cependant être tempérée par la reprise attendue de la consommation sur le continent asiatique et particulièrement en Chine, ainsi que par le positionnement affirmé d'AdVini sur les vins à forte identité et premium qui correspond aux besoins actuels des marchés. Advini aborde toutefois les prochaines années avec confiance.