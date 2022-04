AdVini acquiert la majorité des parts de Kleine Zalze Wines en Afrique du Sud

(Boursier.com) — AdVini South Africa, filiale d'AdVini France, acquiert la majorité des parts de la société Kleine Zalze Wines dont le siège est basé à Stellenbosch (Afrique du Sud), et ce aux côtés de son fondateur Kobus Basson, qui reste associé au capital de l'entreprise et assurera pendant les 3 prochaines années la transition avec son équipe sud-africaine.

La transaction, sous réserve de l'approbation de la commission de la concurrence, porte sur l'activité vins incluant les marques Kleine Zalze et Foot of Africa, le site historique et siège social de Kleine Zalze incluant les chais de vinification et d'élevage et son site oenotouristique qui accueille près de 25.000 visiteurs par an. Les vignobles, conservés par la famille Basson, font l'objet d'un contrat d'approvisionnement à long terme avec Kleine Zalze Wines.

Kleine Zalze Wines, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à environ 210M ZAR en 2021 (environ 13 ME), s'appuiera d'une part sur toute l'organisation d'AdVini South Africa et d'autre part sur la force de vente d'AdVini pour accélérer son développement à l'export, tout en gardant comme toutes les maisons d'AdVini, son autonomie, ses équipes et son authenticité.

Avec cette acquisition, AdVini South Africa consolide ses positions en Afrique du Sud, et prend une place parmi les leaders des vins de qualité du pays.